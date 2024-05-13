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Erzincan'da Dereye Devrilen Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Erzincan'da Tekin G'nin kullandığı otomobil, dereye devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişiyi belirledi ve yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tekin G'nin (32) kullandığı 24 ES 111 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Köroğlu Deresi mevkisinde devrildi.

Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Fatih Furkan Şimşek'in (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Tekin G. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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