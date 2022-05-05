Ermenistan'da hükümet karşı gösteriler: 200'den fazla kişi gözaltına alındı - Haberler

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Ermenistan'da hükümet karşı gösteriler: 200'den fazla kişi gözaltına alındı

DailyMotion.com - Güncel
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Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün 200' den fazla kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'da 1 Mayıs'tan itibaren artan hükümet karşıtı gösterilerde bugün 200' den fazla kişi gözaltına alındı. Başkent Erivan, Geğarkunik ve Ararat başta olmak üzere birçok noktada gösteri yapıldı.Göstericiler, Erivan-Sevan otoyolunu ve Erivan merkezdeki caddeleri trafiğe kapattı.

DailyMotion.com / Güncel

Ermenistan, 1 Mayıs, Hükümet, Ararat, Güncel, Haberler

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