Erik koparma tartışmasında kan aktı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da ağaçtan erik koparma yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Çorum- Ankara Karayolu üzerinde bulunan kamyon garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. ile garajda bekçilik yapan Hüseyin A. arasında ağaçtan erik koparma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A. yanında bulunan tabanca ile Yaşar T.'yi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, silahla yaralama olayını gerçekleştiren bekçi Hüseyin A., karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.