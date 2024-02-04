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Erciyes Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

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Erciyes Kayak Merkezi, yatırımlar ve uluslararası standartlarda hizmetleriyle yarıyıl tatilinde büyük ilgi görüyor. Kayakseverler, güneşli havayı da fırsat bilerek Erciyes'te keyifli bir gün geçiriyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, otelleri ve doğa manzaralarıyla öne çıkıyor.

Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki uzun pistleriyle konforlu kayak keyfi yaşatan Erciyes, yarıyıl tatili dolayısıyla kayakseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Sömestir tatilinin son gününde, güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar, kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kayseri'den ailesiyle Erciyes'e gelen 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Bera Eroğlu, AA muhabirine, çok güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

Havanın da gayet güzel olduğunu belirten Eroğlu, "Erciyes çok güzel. Burası bayağı eğlenceli. Kaymayı seviyorum, pistler çok iyi." dedi.

Uğur Çapacıoğlu ise 15 gündür çocukları buraya getirdiğini ifade etti. Çocuklarının kayak sporunu öğrenmelerini istediğini belirten Çapacıoğlu, "Erciyes'imiz güzel, dünya çapında bir yer. Birçok turist var. Dünyada herkesin tercih ettiği kayak merkezlerinden birisi. Birçok kayak merkezine gittim ama Erciyes daha iyi." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde ailesiyle İzmir'den Kayseri'ye gelen 7 yaşındaki Hatice Nur Türk ise bugün Erciyes Kayak Merkezi'nde eğlenip yarın İzmir'e döneceklerini söyledi.

Burada çeşitli etkinliklere katıldığını dile getiren Türk, özellikle şarkı söylemeyi çok sevdiğini kaydetti.

Ailesiyle gelen 6. sınıf öğrencisi Mustafa Erdem Aydın ise "Şu an çok güzel hissediyorum. 2-3 yıldır geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Çorum'dan gelen fizyoterapist Mahmut Gençkurt da kayak merkezini çok beğendiğini belirtti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği Erciyes Kış Festivali de kayak merkezinde yoğunluğu arttırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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