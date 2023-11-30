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Erciş'te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

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Van'ın Erciş ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle, vatandaşlar araçlarını kış lastiği takırıyor.

Esnaf Şükrü Doğu, son günlerde iş yerinde yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Kış lastiklerinin yol tutuşuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doğu, "Vatandaşlar kış lastiklerini taktırırken yol tutuşu ve yakıt tasarruf değerlerine dikkat etmeli. Ses desibel ve üretim tarihini kontrol etmeli. Bir lastiğin raf ömrü 5 yıldır. Lastik kullanılmamış bile olsa 5 yıl sonra lastikte serleşme olması nedeniyle yol tutuşu azalır ve kaymaya sebep verir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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