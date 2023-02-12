Erbil'den yola çıkan yardım konvoyu Şanlıurfa'ya ulaştı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde kullanılmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70 iş makinesi ve yardım kolileri Şanlıurfa'ya ulaştı. Depremde etkilenen ve evleri hasarlı olan vatandaşlar için kurumlar seferber olarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Türkiye'ye sınır komşusu olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Barzani Yardım Vakfınca gönderilen 70 iş makinesi depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı. İş makinelerini ve yardım malzemelerini taşıyan konvoy Adıyaman ile Hatay'a gönderildi. Şanlıurfa'da oluşturulan bir depoya yardım malzemelerini indiren vakfın sorumluları Türkiye'ye Neçirvan Barzani'nin geçmiş olsun dileklerini getirdiklerini söyledi. Depremin vurduğu Türkiye'nin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Barzani Vakfı'nın yetkilileri "Türkiye'de yaşanan depremden 9 saat sonra ekiplerimiz Türkiye'ye giriş yaptı. 40 araçlık ekip ilk etapta geldi. Şu an ise 70 iş makinesini taşıyan konvoy Türkiye'ye girmiş durumda. Adıyaman'da çalışmalara başlayacağız. Bu acıyı paylaşmak bizleri birleştiriyor. Irak halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor" diye konuştu.