Erbil'de Türkmen Gençlik Buluşması düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen "Türkmen Gençlik Buluşması"nda Türkmen siyaseti ve gençlerinin durumu ele alındı.

Erbil'deki Uluslararası Maarif Okulu'nun ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile Maarif Vakfı yetkilileri, Türkmen siyasiler, öğretmenler ve gençler katıldı.

Şehitler için saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkmen Bakan Maruf, programda yaptığı konuşmada, Irak Anayasası'na göre 3. ana unsur olan Türkmen toplumunun geçmişten bugüne önemini vurguladı.

Irak Türkmenlerinin tehditlere karşı birleşmesi ve birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Maruf, "Birlikte olduğumuz zaman güçlü oluruz. Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli'nde baskılar olmuştur. Bu baskılara karşı ITC, Türkmenleri temsil eden önemli bir kuruluş olmuştur." dedi.

Maruf eğitim, siyaset, kültür ve diplomasi alanlarında Türkmen varlığının gelişimi için ilgili tüm makamlarla işbirliği içinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Erbil'deki Türkmen okullarının önemli olduğunu söyleyen Maruf, "Biz her zaman dile getirdik; eğitim, toplumun geleceği ve yatırımıdır. Bizim geleceğimiz okullarımızdır." diye konuştu.

Maruf, gençlerin Türkmen siyasi hareketinde de önemli rol üstlendiğine dikkati çekti.