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Enkazda birbirine sarılı bulunan Hilal hemşire ve kardeşi toprağa verildi

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Enkazda birbirine sarılı bulunan Hilal hemşire ve kardeşi toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'daki evlerinde enkazda kalarak hayatını kaybeden hemşire Hilal Subaşı (23) ve kardeşi Ali Kemal Subaşı (15) memleketleri Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'daki evlerinde enkazda kalarak hayatını kaybeden hemşire Hilal Subaşı (23) ve kardeşi Ali Kemal Subaşı (15) memleketleri Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. Enkazda birbirine sarılı halde cansız bedeni bulunan kardeşlerden Hilal Subaşı'nın 15 gün önce nişanlandığı, yaz aylarında da evlilik planı yaptığı öğrenildi.

Hatay'da görevli Uzman Çavuş Alişan Subaşı ve Ayşen Subaşı'nın oturdukları bina depremde yıkıldı. 7'nci katta yaşayan çift, enkazdan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıktı. Çiftin çocukları Hilal ve Ali Kemal'in cansız bedenine ise dün ulaşıldı. Kurtarma ekipleri kardeşlerin cesedini birbirine sarılmış halde buldu. Özel bir hastanede hemşirelik yapan Hilal ile Ali Kemal Subaşı'nın cenazesi memleketleri Isparta'nın Eğirdir ilçesine getirildi.

Tepeli Köyü Camisi'ndeki cenaze namazına kardeşlerin anne ve babası ile Hilal Subaşı ile 15 gün önce nişanlandığı Üzeyir Kuban da katıldı. Kuban ile Subaşı'nın yaz aylarında evlilik planı yaptığı belirtildi.

Ayşen Subaşı ile baba Alişan Subaşı, çocuklarının tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze namazı sonrası iki kardeş, köy mezarlığında toprağa verildi. Uzman Çavuş Alişan Subaşı'nın bulduğu demir parçasıyla yıkıntıları kazıp eşiyle enkazdan çıktığı, devrilen apartmanın yan binayla birleşmesi nedeniyle diğer odadaki çocukların kurtarılamadığı öğrenildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Isparta Subaşı Hatay Güncel Haberler

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