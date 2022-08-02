Eniştesini öldürdü, beraat etti

İZMİR'in Buca ilçesinde sokakta kendisine saldıran eski eniştesi Ferzende Güzel'i (52) öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada beraat eden Kadir Solak (31), bir üst mahkeme tarafından karar bozularak 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı. Solak'ın avukatları ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Eylemin meşru müdafaa olduğuna dikkati çeken Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını bozarak sanığın beraatine hükmetti.

Buca'da 28 Ekim 2018 tarihinde Kadir Solak, ablası ile nafaka tartışmasına şahit olduğu eski eniştesi Ferzende Güzel ile telefonu eline alıp, tartışmaya başladı. Daha sonra kendisini yüz yüze konuşmaya çağıran Güzel'in evine giden Solak, burada dövüldüğünü belirterek polise şikayetçi oldu. Ferzende Güzel, 22 Kasım'da Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda karşılaştığı Solak'a arkasından saldırarak su terazisi ile başından yaraladı. Kaçan Solak'ın peşinden koşan Güzel, yeniden dövmeye başladı. Bu sırada Kadir Solak, eline geçirdiği alüminyum parça ile Güzel'i kasığından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ferzende Güzel, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kadir Solak tutuklandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası konuşan avukat Tolga Turgut, "Yargıtay, konuyu meşru müdafaa olarak değerlendirdi. TCK'nın 27/2 maddesi gereğince 'korku, panik ve heyecan sebebiyle sınırın aşılması halinde ceza verilemez kuralı gereği' müvekkilim tahliye edildi. Bu çok nadir uygulanan bir karardır" dedi.