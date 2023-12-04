Engelsiz Yaşam Hayalim Resim Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

"Engelsiz Yaşam Hayalim" resim yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 76 öğrencinin katıldığı "Engelsiz Yaşam Hayalim" resim yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu şehir engelli vatandaşlarımızın hayatına olumlu yönde katkı sağlama noktasında hem tesisleşme hem organizasyon hem de faaliyet itibariyle Türkiye'de en önde gelen, örnek olan şehirlerden bir tanesidir" dedi.

Samsun'da Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen yarışmada 76 ortaokul öğrencisi "Engelsiz Yaşam Hayalim" temasıyla resim yaptı. Yapılan resimler arasından İlkadım Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu 6. sınıf öğrenci Beren Sezgin birinci, Asarcık İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kübra İvgen ikinci, Terme Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Bilge Kasımay üçüncü oldu. Öğrenciler ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törenle aldı. Törende ilk olarak konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fotoğrafların birçoğunda gördük ki bugün bizim engelli diye hitap ettiğimiz durumun daha dışında beyinde, duyguda ve sevgide engelli olduğunu anlıyoruz. Bu şehir engelli vatandaşlarımızın hayatına olumlu yönde katkı sağlama noktasında hem tesisleşme hem organizasyon hem de faaliyet itibarıyla Türkiye'de en önde gelen, örnek olan şehirlerden bir tanesidir. Bizden önceki dönemde de yapılan Mavi Işıklar dahil olmak üzere bir kısım tesisleri de büyütüp genişleterek bu alanda çok daha etkin bir hizmet verebilecek, organizasyon yapabilecek, engelli vatandaşlarımızın hayatların pozitif anlamda değer katacak alanları genişletiyoruz. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin orada 28 dönüm bir alanda hem hastaneyi restoreye ediyoruz hem de engelli vatandaşlarımız için orada çok güzel yaşam alanları yapıyoruz. Eski Makro AVM olan yeri biz satın aldık. 37 bin metrekare alan. Oraya bir proje hazırladık. 40 bin metrekareye çıkartıyoruz. Tüm engelli vatandaşlarımız için orada restoran, kafe, yaşam alanı, kurs ve 5 tane sinema olacak. İkinci bir proje daha geliştiriyoruz. Engelli kardeşimizin 15 güne kadar kalabileceği bir pansiyon projemiz var. Bunun karşılığında ücret alınmayacak. Sağlam olanların engelli adayı olduğu bilinci ile çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Engelli vatandaşlarımız için özel kurslar düzenliyoruz. Hem üniversite hem de KPSS'ye hazırlık kursları veriyoruz. Özel dershanelerde alınamayacak kurslardır" dedi.

"Hep beraber engelli, engelsiz bütün toplum ayrılmaz bir bütün olarak değerlendiriyoruz"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise yaptığı konuşmada, "Bizler fiziki engellerin değil kalplerdeki engellerin sorun olduğunun bilincinde bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu nedenle hep beraber engelli, engelsiz bütün toplum ayrılmaz bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Elbette sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletimizin yürüttüğü bu çalışmaların yanı sıra tüm vatandaşlarımız hep birlikte sizlerin yanında ve emrindedir. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, muhtarlıklarımız engellilerimizin yaşadıkları zorlukları kolaylaştırılması, sorunlarına çözüm üretilmesi, desteklenmesi, sosyal hayatta 20-30 yıl öncesine göre daha güzel bir şekilde yer almaları konusunda bütün imkanlarını seferber ettiler. Ben huzurlarınızda başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından down sendromlu bireylerden oluşan halk oyunları ekibi herkese eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmada dereceye girenler protokol üyelerinin ellerinden ödüllerini aldı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.