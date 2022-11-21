Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde 5,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

CAKARTA, 21 Kasım (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, depremin artçı sarsıntılarından korunmak için bina dışında bekleyen insanlar görülüyor, 21 Kasım 2022. Endonezya meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik ajansı, ülkenin batısında bulunan Batı Cava eyaletinin Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını açıkladı. Sarsıntıları başkent Cakarta'da da güçlü bir şekilde hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)