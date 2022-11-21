Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde 5,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Güncel Haberler

Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde 5,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

CAKARTA, 21 Kasım (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, depremin artçı sarsıntılarından korunmak için bina dışında bekleyen insanlar görülüyor, 21 Kasım 2022.

CAKARTA, 21 Kasım (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, depremin artçı sarsıntılarından korunmak için bina dışında bekleyen insanlar görülüyor, 21 Kasım 2022. Endonezya meteoroloji, klimatoloji ve jeofizik ajansı, ülkenin batısında bulunan Batı Cava eyaletinin Pazartesi günü 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını açıkladı. Sarsıntıları başkent Cakarta'da da güçlü bir şekilde hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Jakarta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title