EN BÜYÜK VE GÜZEL? KURBANLIKLAR PODYUMA ÇIKTI

? Sultangazi'de kurulan kurban pazarında 'en büyük ve güzel' kurbanlıklar podyuma çıktı. Türkiye'nin farklı illerinden Kurban Bayramı için İstanbul'a getirilen kurbanlıkların süslenip podyuma çıkarıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu. 5 kişilik jürinin oylamasıyla Tokat'tan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığında 2,5 yaşındaki 'Babayiğit' isimli kurbanlık birinci olarak tam altın kazandı. Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında En Güzel Kurbanlık Yarışması düzenledi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar katıldı. Sahipleri tarafından süslenen kurbanlıklar podyuma çıktı. İzlemeye gelen vatandaşlar telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. 5 kişilik jüri tarafından belirlenen ilk üç kurbanlığa ödül verildi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 485 tam puan alan Tokat'tan gelen 'Babayiğit' isimli kurbanlık birinci, 475 puanla Çankırı'dan gelen 'Yarenağası' isimli boğa ikinci yine Çankırı'dan gelen ve sırtında kalp şekliyle yoğun ilgi gören boğa ise üçüncü oldu. Jüri üyeleri yarışmada hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, sağlıklı görünümüne, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine, bakımına ve huyuna baktı. Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı. Ayrıca hayvan sahiplerine hediye takdiminde de bulunuldu. YARIŞMADA HAYVANLARIN HUYLARINA DA BAKILDI Yarışmayla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de kurban pazarındayız. Her sene yaptığımız gibi bu sene de en güzel kurbanlığı seçmek için yarışma düzenledik. Bugün de yarışmamızın sonucunu belirledik. Beş jürimiz en güzel kurbanlığı seçti. Anadolu'nun dört bir yanından Sultangazi'ye kurbanlıklarını getiren kurbancı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İşleri bereketli, hayırlı olsun. İnşallah sağlıkla sıhhatle memleketlerine dönerler. Bugün 1 ton 30 kilo ile Tokat'tan gelen 'Babayiğit' birinciliği aldı. Tam altınla da onu ikinci ve üçüncü olan hayvanlarımızı da yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdik. Ödüller küçük bir hediye asıl biz hayvanlarımıza güzel bakanları, onları güzel besleyenleri ve esasında huyları da güzel olanları seçiyoruz. Bu vesileyle de herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi.

Bir kurban satıcısı Sultangazi Belediyesi'ne hediye ettiği 1 aylık kuzuyu Av. Abdurrahman Dursun'a verdi.Dursun ise, "Kuzumuzu da mansiyon ödülüne layık gördük. Bize hediye edildi. Hep biz hediye ediyorduk. Sultangazi'de bulunan at çiftliğimizde hayvanlarımızın bulunduğu bir alan var. Kuzuyu orada besleyeceğiz zamanı gelince keseceğiz. Yine bir kurban zamanında Sultangazililere hediye edeceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel