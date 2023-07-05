Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Canlı Yayın Araçları Ortaya Çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün miting ve toplumsal olayları izlemek için 6 adet canlı yayın aracı kullandığı ortaya çıktı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu araçların Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da görev yaptığını açıkladı.

TAMER ARDA ERŞİN

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, miting ve toplumsal olayları izlemek için 6 adet canlı yayın aracı kullandığı ortaya çıktı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu araçların Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da görev yaptığını açıkladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Emniyet'in kullandığı canlı yayın araçlarını 2021 yılında Meclis gündemine taşımıştı. Tanrıkulu, söz konusu araçlarla ilgili, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti.

"6 ADET CANLI YAYIN ARACI İLE 3 ADET KOMUTA KONTROL ARACI VAR"

Süleyman Soylu, önergeye süresi geçtikten sonra verdiği yanıtta, "Ülkemiz genelinde düzenlenen miting, toplantı, toplumsal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Merkezlerine görüntü aktarımı sağlamak amacıyla kullanılan 6 adet canlı yayın aracı ile 3 adet komuta kontrol aracı bulunmaktadır. Bahse konu araçlar; Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır illerinde görev yapmakta olup, son 5 yılda taşıt alımı yapılmamıştır" dedi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet; miting, toplantı, toplumsal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda bu araçlarla koordinasyon merkezlerine canlı görüntü iletiyor. Amirler, bu merkezlere iletilen görüntüleri izleyerek teşkilata talimat veriyor.

SON ALINAN SİSTEM 4,5G

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda yer alan bilgilere göre Emniyet, 2018 ve 2019 yıllarında 4,5G Canlı Görüntü Aktarım Sistemi ihalesi yaptı. İhaleler, doğal afet, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi olan olaylarda acil alım yapılması için kullanılan ve Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin b bendinde düzenlenen usul ile düzenledi. En son 2019 yılında 40 tane cihaz alındı. İhale şartnamesine göre bu cihazlar, 6 adet SIM kartı taşıyor, 3 farklı operatör kullanılıyor. Medya dağıtım sunucusu aracılığı ile bir kaynaktan gelen görüntü; telefon, tablet, bilgisayardan izlenebiliyor.

(ARŞİV FOTOĞRAF)