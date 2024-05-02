Emirgan Korusu'nda Sincapları Besleyen Hayvansever İsmail Sandıkcı

Emirgan Korusu'nda yürüyüş yaparken karşılaştığı sincapları 8 yıldır hava durumuna aldırış etmeden ziyaret eden hayvansever İsmail Sandıkcı, seslenerek yanına çağırdığı minik dostlarını fındık, fıstık, ceviz ve bademle besliyor.

Sarıyer İstinye'de yaşayan taksi durağı işletmecisi İsmail Sandıkcı, yaklaşık 8 yıl önce Emirgan Korusu'nda yürürken, etrafında gezinen ve ağaçlara tırmanan sincapları fark etti.

Cebindeki fındıkları çimenlere bıraktığında sincapların yanına yaklaştığını gözlemleyen Sandıkcı, gün geçtikçe koruya ziyaretlerini arttırdı.

Sandıkcı, yanında her seferinde fındık, fıstık, ceviz, badem ve çekirdek taşımaya başlarken, sincapları eliyle besleyebildiğini gördü.

Zamanla renk farkı, cinsiyeti, kulak, kuyruk şekli, boyut ve davranış şekillerinden sincapları birbirinden ayırt eden Sandıkçı, yuvalarının yerini de öğrendiği bazılarına Şapşik, Badem, Ponçik ve Coco gibi isimler taktı.

Sandıkcı, evdeki fındıklar bitince kuru yemişçiden aldığı ürünleri koruya getirirken, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı uygulanınca kendisi için artık terapi haline gelen alışkanlığını belediyeye başvurup yabani hayvanları beslemek için izin alarak sürdürdü.

Bir süre sonra beslediği sincapların fotoğraf ve videolarını çekmeye başlayan Sandıkcı, bu görselleri çevresindekilerin yönlendirmesiyle açtığı "Bay Sincap" adlı sosyal medya hesabından yayınladı. Sosyal medya hesabını yurt dışında yaşayanların keşfetmesiyle Sandıkcı'nın ünü ülke sınırlarını aştı.

Kabuklu cevizleri kargalardan kaçırıp toprağa gömüyorlar

AA ekibi, İsmail Sandıkcı'nın korudaki sincap dostlarını beslemesine tanıklık etti.

Sandıkcı, yanında getirdiği poşetteki kuru yemişleri avucuna koyup "gelgel" diyerek seslendiği sincaplara ikram ederken, sincapların kabuklu olan yemişleri daha sonra yemek üzere etraftaki kargalardan kaçırarak toprağa gömdükleri görüldü.

Koruyu ziyaret eden diğer vatandaş ve turistler de sincapları besleyen Sandıkcı'yı görünce cep telefonlarına sarılıp kayıt yaptı.

Sincaplara olan sevgisini AA muhabirine anlatan Sandıkcı, yaz, kış kar, fırtına demeden her gün koruya geldiğini söyledi.

Kendisinin de günde 3-4 tane ceviz ve bir avuç fındık yediğini belirten Sandıkcı, sincaplara ise her gün 2 kilograma yakın kuru yemiş getirdiğini belirtti.

Sandıkcı, sincapların koru içerisinde nerede yaşadıklarını, hangi mevsimde, hangi havada, günün hangi saatinde nerede olacaklarını hemen hemen öğrendiğini anlattı.

"Buraya gelmeyince kendimde eksiklik hissediyorum"

Röportaj sırasında ağaçtan sarkan "Badem" adını verdiği sincaba kabuklu ceviz ikram eden Sandıkcı, koruya geldiğinde önce iç yemişle besleme yaptığını, daha sonra kabuklu yemiş verdiğini söyledi.

Sandıkcı, sincapların şu anda yavrulama döneminde olduklarını belirterek, iç yemişle karınları doyduktan sonra yuvalarına çıkıp yavrularını emziren sincapların, kabuklu yemişleri ise genleri gereği daha sonra yemek üzere toprağa gömdüklerini kaydetti.

Kargaların, yiyeceklerine göz diktikleri için sürekli sincapların peşinde gezdiğini kaydeden Sandıkcı, "Bunların düşmanı kediler. Fare cinsi oldukları için kediler bunları boğup parçalayıp olduğu gibi bırakıyor. O yüzden kargalarla bunlar devamlı kontak halinde. Hatta şöyle yaşadığım bir şey var. Sincabı yedirirken kargalar birden bağırmaya başladı. Sonradan çözdüm bunu. Bir baktım etrafıma arkadan kedi geliyor. Karga sincabı uyarıyor, tehlike geliyor, sincap doğru ağaca kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Sandıkcı, kendisinin bir hayvansever olduğunu belirterek, "Sincap aşığıyım diyebilirim. Önceden bana sincaplarla günün 3-4 saatini geçireceksin deseler gülüp geçerdim. İnsanda bağımlılık yapıyor. Buraya gelmeyince kendimde eksiklik hissediyorum." diye konuştu.

"Sincaplara kek, çikolata, hamur işi verilmez"

Günde yaklaşık 10 sincapla ilgilendiğini dile getiren Sandıkcı, geçen yıl zehirlenerek ölen Şapşik adını verdiği sincabı, arkadaşlarıyla birlikte korunun girişine gömdüklerini anlattı.

Sandıkcı, ziyaretçilerin koruda gördükleri sincapları kek, çikolata, hamur işi gibi ürünlerle beslememeleri gerektiğini vurgulayarak, "Benim bunların doğasına müdahalem günde 1 saat bile değil. O da belli periyotlarda. Kendi beslenme ihtiyaçlarını, ağaçlardan, topraktan, bitkilerden, palamut zamanı da palamutlardan karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sincapların Amerika gibi ülkelerde evlerde beslendiğini aktaran Sandıkcı, koruda "Evde besleyebilir miyiz?" sorularıyla karşılaştığında bu duruma karşı olduğunu belirttiğini aktardı.

İsmail Sandıkcı, "Bay Sincap" adını verdiği sosyal medya hesabının açılış hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Burada hemen hemen her gün besliyordum. Yeğenim, 'Amca bir hesap açıp bunları paylaşsana.' dedi. Başta gülüp geçtim, sonra da sosyal medyada farklı mecralarda paylaştım birkaç tane. Baktım güzel tepkiler aldım, paylaşmaya da devam ettim. Sonradan sırf bunlar için bir hesap açtım, burada paylaşmaya başladım. Bayağı da ilgi gördü. Yurt dışından, yurt içinden çok arkadaş yazmaya başladı."

Sosyal medya hesabından sincapları görmek isteyenlerle randevulaşıp koruda buluştuklarını aktaran Sandıkcı, besleme yaparken çekilen bir videosunun yayılması üzerine, korunun sincap görmek isteyen yabancı turistleri de çektiğini sözlerine ekledi.