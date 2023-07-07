Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır" dedi.< Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğine, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü kutlamaları vesilesiyle burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Emine Erdoğan, "Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir" dedi.<Emine Erdoğan, "2002 yılında 500 koruyucu aile yanında yalnızca 515 çocuğumuz yaşamaktaydı. 10 yılda bu rakam 1350 koruyucu aile yanındaki 1492 çocuğa ulaştı. Söz konusu iki projemiz neticesinde, bugün devlet himayesindeki 9 bin 187 çocuğumuz, 7 bin 587 ailemizin yanında hayatını sürdürüyor." dedi. Kendi aile ocağında, sosyal ve ekonomik destek kapsamına alınan çocukların sayısının 21 yılda tam 15 kat artarak 11 bin 906'dan 178 bin 156'ya yükseldiğini aktaran Erdoğan, yıllar içinde geliştirilen politikalar neticesinde Koruyucu Aile uygulamasının her geçen gün daha çok benimsendiğini ve yaygınlaştığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel