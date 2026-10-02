Emekliler, Kadıköy'de Ali Şekeroğlu'nu andı, iktidara seslendi: Artık bıçak kemiğe dayanmıştır! Feryadı duyun!

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 26 ayrı emekli örgütünün katılımıyla Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nu oluşturan emekliler Kadıköy'de buluştu, 26 Eylül'de canına kıyan emekli Ali Şekeroğlu'nu andı. Ortak açıklamada iktidara seslenildi ve "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır! Emeklilerimizin dayanacak gücü, bekleyecek takati kalmamıştır. Bir ömür bu ülkeye hizmet etmiş insanların, hayatlarının son döneminde geçim kaygısıyla, yoksullukla ve çaresizlikle baş başa bırakılması kabul edilemez... İnsanlarımızın elinden tutulmalı, sesleri duyulmalı ve onurlu bir yaşam sürmeleri sağlanmalıdır! Emeklinin yaşadığı mağduriyeti görmezden gelmeyin, feryadını duyun!" ifadelerine yer verildi.

Sayyanen Zam Mağdurları Platformu'nun Kadıköy İskele'deki Atatürk Anıtı önündeki açıklaması Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar ile 25 Eylül'de Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"SARAYA DEĞİL EMEKLİYE BÜTÇE"

"Saraya değil, emekliye bütçe", "Para için değil onurumuz için" sloganlarının atıldığı açıklamada ilk olarak Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Sayın Seyfettin Çilesiz söz aldı. Ali Şekeroğlu'nun canına kıydığı olayı anlatan ve kendisinin bir şehit olduğunu anlatan Çilesiz sürdürdükleri hukuk mücadelesini anlattı. Kadıköy'den Anayasa Mahkemesi'ne seslenen Çilesiz şunları söyledi:

"SAYIN YÜKSEK MAHKEME ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

"Anayasa Mahkemesi'ne İstanbul Kadıköy Meydanı'ndan sesleniyoruz. ve diyoruz ki sayın Yüksek Mahkeme hiçbir etki altında kalmadan insana, doğaya, gerçeğe sırt çevirmeden, katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan bu sorunumuza bir an önce içinde insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmenizi talep ediyoruz ve bekliyoruz. Bu çağrımı yenilemek istiyorum; sayın Yüksek Mahkeme hiçbir etki altında kalmadan, insana, doğaya, gerçeğe sırt çevirmeden, katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan bu sorunumuza bir an önce içinde insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmenizi talep ediyoruz ve bekliyoruz."

26 emekli örgütünün katıldığı platform adına yapılan açıklamayı da EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi okudu. Lastikçi verilen hukuk mücadelesini şöyle anlattı:

"MEMUR EMEKLİLERİNİN SEYYANEN ZAMDAN YARARLANDIRILMAMAMSI CİDDİ MAĞDURİYET DOĞURMUŞTUR"

"15 Temmuz 2023 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi ile çalışan memurlara 8.077 TL ilave seyyanen ödeme verilmiş, ancak söz konusu ödeme, memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmamıştır. Böylece çalışan memur ile memur emeklisi arasındaki maaş farkı giderek açılmış, memur emeklilerinin seyyanen zamdan yararlandırılmaması, ciddi bir mağduriyet doğurmuştur.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Sayın Seyfettin Çilesiz'in, 2023'te memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zammın, memur emeklilerine verilmemesi sebebiyle, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş; istinaf başvurusunda ise, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 10. İdari Dava Dairesi Başkanı, eşitlik ilkesi ve AİHM standartlarına aykırılık gerekçesiyle, kabul yönünde dört sayfalık karşı oy kullanırken, diğer iki üyenin oyuyla başvuru reddedilmiştir.

Bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan 2026/7162 ve 2026/19 943 sayılı iki bireysel başvuruyu birleştirerek, 06 Ağustos 2026 tarihinde, 2026/7162 sayılı dosya üzerinden incelemeye almış; Anayasa Mahkemesi Komisyonu da 18.Eylül.2026 tarihinde başvuruyu kabul edilebilir bularak, esastan incelenmek üzere Bölüme göndermiştir. Dosya halen Bölüm önünde inceleme aşamasındadır.

"TÜM EMEKLİLER AYM KARARINI BEKLEMEKTEDİR"

Tüm emekliler; memur emeklilerini mağdur eden, seyyanen zam adaletsizliğinin bir an önce giderilmesini ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in dosyasının bir an önce incelenerek, karara bağlanmasını talep etmektedirler. Gerek memur emeklisinin, gerekse SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin son dönemde bilinçli olarak emekli maaşlarının ve aylık bağlanma katsayılarının düşürülmesi ile emekliye bütçeden az pay verilmesi nedeniyle, sadece emekli maaşıyla geçinmek, emekli maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılamak; barınma, giyim, sağlık ve gıda harcamalarını yapabilmek, imkansız bir hale gelmiştir.

Bu nedenle, memur emeklisine verilecek seyyanen zam ise memur emeklisinin bir nebze de olsa nefes almasını sağlayacak, aynı zamanda SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine de zam yapılması elzem hale gelecektir"

"BİR DİĞER SORUNUMUZ İNTİBAK SORUNU"

Emeklilerin yaşadığı tek sorunun seyyanen zam olmadığının vurgulandığı ortak açıklama şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin önemli sorunlarından biri de intibak sorunudur. 2012 yılında çıkarılan 6283 sayılı Kanun ile özellikle 2000 yılı öncesinde emekli olan SSK emeklilerinin aylıklarında intibak yapılmış olsa da farklı dönemlerde emekli olanlar, yeni bir intibak düzenlemesini halen beklemektedir.

Bir diğer önemli sorun, emekli aylıklarının hesaplanmasında yapılan değişiklikler ve aylık bağlama oranlarının düşürülmesidir.

2008 yılında yapılan düzenlemeler sonrasında emekli aylıkları ile asgari ücret arasındaki denge, emekliler aleyhine değişmiştir. 1 Ekim 2008 öncesinde 5434 sayılı Kanun'a tabi memurlarda, 25 yıllık hizmet karşılığında yüzde 75 olan aylık bağlama oranı, 5510 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sistemde her 360 gün için yüzde 2 olarak belirlenmiş; 25 yıllık hizmet bakımından bu oran, yüzde 50 seviyesine gelmiştir.

Emeklilerin satın alma gücü ciddi biçimde gerilemiştir. Geçmişte bir emekli aylığıyla 7-8 çeyrek altın alınabilirken, bugün bu alım gücü önemli ölçüde düşmüştür. Asgari ücretle dahi yaklaşık iki çeyrek altın alınabilmesi; gelirlerin altın, kira, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel giderler karşısındaki, gerçek değer kaybını göstermektedir.

"İNSANCA YAŞAYACAK BİR GELİR"

Devlet bütçesinden milyarlarca lira, faiz ödemelerine kaynak ayrılırken, yıllarca çalışarak prim ve vergi ödeyen emeklilere, insanca yaşayabilecekleri bir gelir sağlanması, sosyal devletin gereğidir. Dolayısıyla seyyanen zam mağduriyeti, emeklilerin sorunlarından yalnızca birisidir. İntibak sorununun çözülmesi, aylık bağlama sistemindeki kayıpların giderilmesi, kök aylıkların düzeltilmesi, satın alma gücünün korunması ve çalışan-emekli maaş dengesinin yeniden kurulması gerekmektedir.

Emeklilerin beklentisi geçici ve parçalı artışlar değil; insanca yaşamayı sağlayan, adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemidir.

İşte bizler tam da bu nedenlerle bugün, Seyyanen Zam Mağdurları Platformunu oluşturan emekli örgütleri olarak; milyonlarca emeklinin sesini duyurmak, memur emeklilerinin seyyanen zam mağduriyetinin giderilmesini istemek ve Anayasa Mahkemesi önünde bulunan 2026/7162 sayılı başvurunun, bir an önce esastan incelenerek, karara bağlanması yönündeki talebimizi, kamuoyuna duyurmak amacıyla bir araya geldik.

Aslında bu basın açıklaması 25 Eylül de yapılması planlanmış, sayın Seyfettin Çilesiz'in avukatı sayın Ali Erdem Gündoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne, dosyanın öncelikli incelenmesi yönündeki dilekçesini sunduktan hemen sonra, basın açıklaması yapılacağı sırada, hepimizi derinden sarsan acı bir olayla karşılaştık. Basın açıklamamıza katılan 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, elinde 'Para için değil, onurumuz için!' yazılı döviziyle aramızdaydı. Bu söz, emeklilerin talebinin yalnızca bir maaş artışından ibaret olmadığını; insanca ve onurlu bir yaşam talebi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Olay öncesinde çevresindekilere geçinemediğini ve ailesinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan emekli polis memuru Ali Şekeroğlu kardeşimiz, son sözlerinde 'Torunum oldu, altın bile takamadım... Geçinemiyorum...' diyerek beylik tabancasıyla yaşamına son verme girişiminde bulundu. Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır! Emeklilerimizin dayanacak gücü, bekleyecek takati kalmamıştır. Bir ömür bu ülkeye hizmet etmiş insanların, hayatlarının son döneminde geçim kaygısıyla, yoksullukla ve çaresizlikle baş başa bırakılması kabul edilemez. Hiçbir emeklimiz, yaşadığı ekonomik sıkıntıların son çaresini, yaşamına son vermekte aramamalı. Bir insanın 'Artık dayanamıyorum' diyerek hayattan vazgeçmesi, hepimizin yüreğinde kapanmayacak bir yara bıraktı. Son çare intihar olmamalıdır. Son çare ölüm olmamalıdır.

İNSANLARIMIZIN ELİNDEN TUTULMALI, SESLERİ DUYULMALI VE ONURLU BİR YAŞAM SÜRMELERİ SAĞLANMALIDIR!

İnsanlarımızın elinden tutulmalı, sesleri duyulmalı ve onurlu bir yaşam sürmeleri sağlanmalıdır! Emekliler bugün yalnızca geçinecekleri bir aylık değil; yıllarca verdikleri emeğin karşılığını, hak ettikleri yaşamı ve kendilerine kulak verilmesini istemektedir. Buradan bir kez daha açıkça söylüyoruz: 'Emekli seçime kadar sabreder; seçimden sonra ise size sabırlar diler!"

Emeklinin yaşadığı mağduriyeti görmezden gelmeyin, feryadını duyun! Çünkü artık sözün bittiği yerdeyiz. Bir başka emeklimizin çaresizlik içinde yaşamından vazgeçmesini istemiyoruz."

Açıklama, diğer emekli örgütü temsilcilerinin açıklamalarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA