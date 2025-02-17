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Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

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Elon Musk, ABD'deki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve sosyal güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır" ifadesini kullandı.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki milyarder Elon Musk'tan ilginç bir hamle daha geldi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

100 YAŞIN ÜSTÜNDE 20 MİLYONDAN FAZLA İNSAN VAR

Tabloda yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görüldü.

Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekti.

"BELKİ DE ALACAKARANLIK GERÇEKTİR"

Elon Musk ayrıca paylaşımında, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve sosyal güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında önemli tutarsızlıkların bulunduğunu öne sürdü.

İŞTE O TABLO:

Elon Musk'tan 'Vampir' İddiası: Sosyal Güvenlik Verileri Şaşırttı

Elon Musk
Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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