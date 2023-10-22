Elmalı'da traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonucunda traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin arkadan çarptığı traktör sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Elmalı ilçesi Sarılar mahallesi ana yol üzerinde bugün saat 20.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akçay istikametinden, Elmalı istikametine gitmekte olan 34 BLZ 526 plakalı otomobil sürücüsü İ.K. Kaş - Elmalı karayolunda önünde seyreden Bahri Gök idaresindeki 07 TCM 78 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay erine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede traktör sürücüsü Bahri Gök'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmalı Devlet Hastanesine sevk edildi. İ.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.