Elbistan'da enkaz kaldırma çalışması; 1 gün önceden depremzedelere duyuruluyor

KAHRAMANMARAŞ'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İlçeye koordinatör vali olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Enkazı kaldırılacak olan binayı, komisyonumuz 1 gün öncesinden vatandaşa duyuruyor. Vatandaşlarımız gerekirse, durup eşyalarını alıyor. Tüm süreçleri adım adım vatandaşlara duyuruyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da 924 kişi hayatını kaybetti, bin 825 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 4 gün önce başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, molozların bırakılması için de Çiçek Mahallesi'ndeki Hazine arazisi boşaltılıyor. Elbistan'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, son duruma ilişkin bilgi verdi. Vali Aydoğdu, "Bir taraftan acılarımızı yaşarken diğer taraftan hayatı normalleştirmemiz gerekiyor. Onun için Elbistan'da var gücümüzle çalışıyoruz. Burada görünmeyen çok kahramanımız var. 10'un üzerinde mülki idare amiri ve kaymakamlarımız var. Birçok ilden yetkililer, burada görev yapıyor. Geceli-gündüzlü vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Elbistan'da yaraların sarıldığını görmek istiyoruz. Bunun verdiği mutluluk, hepimize yetecek" dedi.

El birliği ile şehri kalkındıracaklarını anlatan Vali Aydoğdu, "Devletimiz, güçlü bir devlet. Bu anlamda yapılması gereken her şeyi devlet yapıyor. Bizim yapmamız gereken birbirimize yardımcı olmak. El birliği ile bu şehri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimiz günden itibaren bize çok yardım ettiler ve samimi davrandılar. Biz de onların samimiyetini gördük. Elimizden geldiği kadarıyla bu yaraları hızlı bir şekilde saracağız" dedi.