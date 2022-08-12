Elazığ gündem: Elazığ'da çıkan ot yangını trafo merkezine sıçramadan söndürüldü Elazığ haberler... Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan kontrol altına alındı. Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, trafo merkezine sıçramadan kontrol altına alındı. Nimri köyündeki Keban Şalt-2 Trafo Merkezine yakın otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın trafo merkezine sıçramadan söndürüldü. Yangında 178 saman balyası zarar gördü. Güncel AA / Pirhasan Doğan Elazığ Güncel Haberler

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