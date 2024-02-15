Elazığ'da yağış sonrası dereler taştı, o anlar kamerada

Elazığ'da yağış sonrası dereler taştı, o anlar kamerada

- Elazığ'da yağış sonrası dereler taştı, sel nedeniyle yol çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sağanak yağış sonrası dereler taştı, aşırı sel nedeniyle yol çöktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının ardından Elazığ'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı köylerde dereler taştı, sel nedeniyle ise yol çöktü. Durmuş köyü Uysal Mezrasında ise köyün içindeki dere taşması nedeniyle köylüler ahırlarına gidemedi.