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Elazığ'da torbacılara operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

5 Aralık 2023 13:09 Son Güncelleme: 13:10 Abone Ol

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 1 kilo 311 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.