Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Elazığ'da Sağanak Yağış

Elazığ'da Sağanak Yağış

Güncel Haberler

Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Elazığ Seçim Sonuçları
Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 2019
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title