Elazığ'da Sağanak Yağış
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Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel