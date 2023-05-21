Elazığ'da Sağanak Yağış

Elazığ'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, sağanağın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor.