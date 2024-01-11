Elazığ'da Regaip Kandili kutlandı

ELAZIĞ - Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Elazığ'da vatandaşlar camilere gelerek dualar etti.

Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde idrak ediliyor. Elazığ'da İzzetpaşa Cami başta olmak üzere, tüm camilerde kandil programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.