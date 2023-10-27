Elazığ'da Midibüs Kazası Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından da parka girerek ağaca çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

1) 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜĞÜ KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp parka daldı; 1 ölü, 15 yaralı (3)

Elazığ'da öğrencileri taşıyan midibüsün kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca, ardından da parka girerek ağaca çarptığı,1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; midibüsün hafif ticari aracı önüne aldığı ve metrelerce sürükledikten sonra refüjden geçirip, savurduğu görülüyor.