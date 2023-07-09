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Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem

Elazığ'da Koruma Altındaki Bitkiyi Toplatan Zanlıya 244 Bin Lira Cezai İşlem

Güncel Haberler

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı. Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı. Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, koruma altında olan pamuk dikeni bitkisini toplatan zanlıya, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Hamzalı köyü merasında bazı kişilerin, çevredeki bir bitki türünü topladığı bilgisi üzerine, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, bölgede koruma altındaki pamuk dikeni bitkisini toplayan çok sayıda şüpheli suçüstü yakalandı.

Yevmiye karşılığı tuttuğu işçilere pamuk dikeni bitkisini toplatan A.Y'ye, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan, 244 bin lira idari ceza uygulandı.

Merada toplanan yaklaşık 1 kamyon dolusu pamuk dikeni bitkisine el konuldu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Karakoçan Elazığ Güncel Haberler

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