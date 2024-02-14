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Elazığ'da Karla Karışık Yağmur Sonucu Derenin Debesi Yükseldi

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi yükseldi. Yaşanan yağışlar bölgede zor anlar yaşanmasına neden oldu.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi yükseldi.

Kentte etkili olan yağmur, Karakoçan ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. İlçeye bağlı Durmuş köyü Uysal mezrasındaki derenin debisi de yağış nedeniyle yükseldi. Bölgede yaşayanlar, yağışla birlikte zor anlar yaşadı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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