Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı - Haberler

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Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da izinsiz faaliyet yürüten 13 kursa kapatma ve para cezası uygulandı

Elazığ Valiliği, kentte izinsiz faaliyet yürüten 7 kurs merkezinin kapatıldığını, 6 merkeze de 514 bin 890 lira ceza uygulandığını duyurdu.

Elazığ Valiliği, kentte izinsiz faaliyet yürüten 7 kurs merkezinin kapatıldığını, 6 merkeze de 514 bin 890 lira ceza uygulandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler sonucunda Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "kurum açma izni" konusunu içeren 3'üncü maddesi uyarınca izinsiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kurs merkezine kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 6 kurs merkezinin her birine de 85 bin 815 lira ceza kesildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yıl içerisinde 14 kurs merkezi için "açılış onayı ve çalışma ruhsatı" başvurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, bunlardan 6'sına ruhsat verildiği, 6'sının müracaatının reddedildiği ve 2'siyle ilgili incelemenin de sürdüğü bildirildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

milli eğitim bakanlığı Elazığ Valiliği Güncel Haberler

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