Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Vurularak Öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da devlet başkanlığı seçim öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Eski bir gazeteci olan Villavicencio, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Bu olay, ülkede son aylarda yaşanan siyasi cinayetlerin bir devamı niteliğinde.

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da yaklaşan devlet başkanlığı seçim öncesinde başkan adayı Fernando Villavicencio vurularak öldürüldü.

Ülkenin ulusal meclis üyelerinden Villavicencio, Çarşamba günü Ekvador’un başkenti Quito'da bir etkinlik sonrası saldırıya uğradı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da Villavicencio’nun ölüm haberini doğruladı.

Başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu.

Lasso, cinayetten ötürü "şok ve öfke" içerisinde olduğunu belirtirken, saldırının cezasız kalmayacağını söyledi.

Eski bir gazeteci olan Villavicencio, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada kendisi ve ekibinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

Ülkede Temmuz ayında Manta şehri belediye başkanı Agustín Intriago ve Şubat ayında da Puerto López şehrinde belediye başkanı adayı Omar Menéndez öldürülmüştü.