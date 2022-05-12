Ekranların yeni fenomeni Hakan Hoca…

'Kasaba Doktoru'nun özel bölüm afişinde bu hafta Ozan Akbaba var.

Cuma gününün en çok izlenen dizisi olma özelliğini sürdüren 'Kasaba Doktoru'nda Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Hakan Hoca karakteri izleyicilerin favorileri arasında yer alıyor.

Kimsenin karşısında eğilmeyen, kendine has tarzı ve üstün cerrahlık yeteneğiyle çevresindeki herkesi etkileyen Hakan Hoca, karakteri ve mesleki başarısıyla hayranlık kadar, düşmanlığın da hedefi oluyor.

'Kasaba Doktoru'nun bu cuma (13 Mayıs) günü yayınlanacak olan altıncı bölümü için hazırlanan özel afişte Hakan Hoca karakterine yer verildi. Dizinin sosyal medya hesabından yayınlanan afişe 'Kasaba Doktoru' izleyicileri büyük ilgi gösterdi.

Kasaba Doktoru'nun oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

Bültenler / Güncel