Ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın iki bakanı petrol için Rusya'ya gidiyor

Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan 22 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'dan iki bakan, ülkede yaşanan yakıt krizini aşmak için Rusya'yı ziyaret edecek.

Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, sınırlı yakıt stokunun hafta boyunca sınırlı istasyonlara dağıtılacağını belirterek bir sonraki sevkiyatlar ülkeye erişene dek toplu taşıma, jeneratörler ve endüstrilere öncelik verileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının ve Sri Lanka'nın Moskova Büyükelçisi'nin akaryakıt konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Wijesekera, "Rus hükümetinden veya Rus firmalarından doğrudan petrol almak bizim için avantaj. Devam eden görüşmeler var." dedi.

Wijesekera, iki bakanın, Rus yetkililerle doğrudan yakıt satın almak amacıyla yaptığı görüşmelere devam etmek için bugün Rusya'ya gideceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle küresel petrol fiyatları yükselişe geçti. Rus petrolüne yönelik ambargo nedeniyle ucuzlayan Rus ham petrolü, krizdeki Sri Lanka gibi pek çok ülkenin ilgisini çekiyor.

Bazı Güney Asya ülkeleri gibi Sri Lanka da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız kaldı.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Başbakan Wickremesinghe, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu ile bir kurtarma paketine ilişkin müzakerelerin sonucunu beklemeden, bu yıl vadesi gelen 7 milyar dolarlık dış borcunu ödeyemeyeceğini açıklayan ülkenin 2026'ya kadar yıllık ortalama 5 milyar dolar ödemesi gerekiyor.