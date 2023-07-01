Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri ve köpekler bölgede arama yapıyor.

Ekipler kayıp Korhan Berzeg için seferber oldu

Berzeg'i arama çalışmalarına, 15 kişilik JÖAK ekibi ve 2 özel eğitimli köpek katıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 15 gün önce köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor, arama kurtarma köpeklerine Berzeg'in giysileri koklatılarak arama çalışmaları başlatıldı.

İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekibi ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği de çalışmalara destek verdi.

Arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa'daki dağcı grupları da katıldı.

Ankara'dan özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma ekipleri de istihbari destek verdi. Berzeg için başlatılan arama çalışması 15'inci günde de devam etti. Gece saatlerinde İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide arama çalışması yapıldı. Sabah saatlerinde Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 15 kişilik özel ekip ve 2 kadavra arama köpeği ile mağara, dağ, kanyon gibi ulaşılması zor bölgelerde arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, 15'inci günde arama çalışmalarına destek verdi. Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina'ya ait herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.