Eğitim Sen İzmir'den Bütçe Protestosu: "Devletin Eğitim Harcaması Azalırken Hane Halkının Cebinden Yapılan Harcamalar Arttı"

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024 yılı bütçesini basın açıklamasıyla protesto etti. Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, “Yıllardır eğitime ayrılan ödenekler yüksek enflasyon karşısında sadece rakamsal olarak artarken, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlar açısından hazırlanan bütçelerde okulların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar artış yapılmamaktadır...Devletin eğitim harcamalarına yaptığı katkı yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalırken, hane halkının cebinden yaptığı eğitim harcamalarının payı artmaya devam etmektedir” dedi. Açıklamada, MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın başlangıç olarak en az iki kat arttırılması, eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe sistemi oluşturulması, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılması talep edildi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 yılı bütçesini basın açıklamasıyla protesto etti. Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, "Yıllardır eğitime ayrılan ödenekler yüksek enflasyon karşısında sadece rakamsal olarak artarken, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlar açısından hazırlanan bütçelerde okulların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar artış yapılmamaktadır...Devletin eğitim harcamalarına yaptığı katkı yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalırken, hane halkının cebinden yaptığı eğitim harcamalarının payı artmaya devam etmektedir" dedi. Açıklamada, MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın başlangıç olarak en az iki kat arttırılması, eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe sistemi oluşturulması, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılması talep edildi.

Kamu Emekçileri Konfederasyonu Sendikası'na (KESK) bağlı Eğitim Sen İzmir Şubeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Kasım Salı günü görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe teklifini protesto etmek için Konak'ta bir araya geldi. "2024 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde eğitim emekçileri ve okullar yok! Bütçeden payımızı istiyoruz" pankartı etrafında toplanan eğitimciler, sık sık "İnsanca bir yaşam istiyoruz", "Savaşa değil, eğitime bütçe" sloganlarını attı.

"MEB BÜTÇESİ 2023'E GÖRE İKİ KATTAN FAZLA ARTMIŞ GİBİ GÖRÜNSE DE BU TAMAMEN YANILSAMADIR"

Şubeler adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Necip Vardal, "2024 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, zorunlu ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır" dedi. Açıklamanın devamında şunları söyledi:

"2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 bütçesi görüşmeleri 14 Kasım Salı günü yapılacaktır. 2024 yılı MEB bütçesi, ülke ekonomisinde yaşanan ağır ekonomik kriz koşulları ve Türk lirasında yaşanan değer kaybının da etkisiyle 2024 yılı için 1 trilyon 92 milyar lira olarak belirlenmiştir. 2024 MEB bütçesi 2023'e göre iki kattan fazla artmış gibi görülse de bu durum tamamen bir yanılsamadır. Eğitimde en temel ihtiyaçlar görmezden gelinerek hazırlanan 2024 MEB bütçesinin zorunlu eğitim harcamalarını bile karşılamaktan uzak olduğunu bugünden söylemek mümkündür.

"EĞİTİM HARCAMALARININ ESAS YÜKÜ, VELİLERİN SIRTINA YIKILMIŞTIR"

Her bütçe döneminde bütçede aslan payını eğitime ayırdıklarını iddia eden AKP hükümetleri döneminde, eğitim bütçesinin milli gelire oranı OECD ortalaması olan yüzde 6'nın yarısına bile ulaşmamıştır. Geçtiğimiz 22 yıl içinde MEB bütçesinin merkezi bütçeye ve milli gelire oranı çok değişmediğinden eğitim harcamalarının esas yükü, büyük ölçüde velilerin sırtına yıkılmış, bu durum zaten geçim sıkıntısı yaşayan velileri daha da zorlamaya başlamıştır.

"OKUL AİLE BİRLİKLERİ SADECE OKULA KAYNAK ARAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Yıllardır eğitime ayrılan ödenekler yüksek enflasyon karşısında sadece rakamsal olarak artarken, doğrudan eğitim hizmetlerine yönelik yatırımlar açısından hazırlanan bütçelerde okulların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar artış yapılmamaktadır. Bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak okullar en temel ihtiyaçlarını kayıt sırasında alınan bağışlar ve velilerden düzenli olarak toplanan paralarla karşılanmakta, okul aile birlikleri sadece okula kaynak yaratmak için çalışır hale gelmiştir.

"MEB BÜTÇESİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ PERSONEL GİDERLERİNDEN OLUŞUYOR"

MEB bütçesinin, Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki büyüklüğünün temel nedeni, iktidarın eğitime verdiği önemden çok, büyük ölçüde personele yapılan zorunlu harcamalardan kaynaklanmaktadır. MEB bütçesinin büyük bölümünü personel giderleri (yüzde 72,34) ve sosyal güvenlik devlet primi giderleri (yüzde 8,63) oluşturmaktadır. Her yıl eğitime bütçeden en çok payı ayırdıklarını iddia edilse de bu payın yüzde 81'i zorunlu olarak personel harcamalarına gitmektedir. 2024 MEB bütçesi içinde mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 7,30 (2023'te yüzde 8,95); sermaye giderleri yüzde 9,16; cari transferler (aralarında dini vakıf ve derneklerin de olduğu kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler vb.) yüzde 2,55 olarak belirlenmiştir.

"DEVLETİN EĞİTİM HARCAMALARI AZALIRKEN, HANE HALKININ CEBİNDEN YAPILAN HARCAMALAR ARTTI"

2002-2024 yılları itibarıyla MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payın gelişim seyri, her fırsatta 'Bütçeden en çok payı eğitime ayırdık' diyenlerin halkı nasıl yanılttıklarını, eğitime ayrılan bütçenin ne kadarının yatırıma ayrıldığını gizlemeye çalışarak gerçekleri nasıl çarpıttıklarını açıkça göstermektedir. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde 17,18 iken, eğitim hizmetlerinin sunumu açısından çok önemli olan yatırım bütçesi 2009'da yüzde 4,57'ye kadar gerilemiştir. Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasında kısmen de olsa artışa geçen eğitim yatırımları payı sonraki yıllarda istikrarsız bir çizgi izlemiştir. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2023'te yüzde 9,18 iken, 2024'te yüzde 9,16'ya gerilemiş ve 22 yıl öncesinin çok gerisinde kalmıştır. 2024 MEB bütçesi eğitimde yaşanan yoğun ticarileşme sürecinin artarak devam edeceğini, velilerin cebinden yapacağı eğitim harcamalarının artacağını göstermektedir. Türkiye ile diğer OECD ülkeleri arasında kademeler düzeyinde yapılan eğitim harcamaları arasındaki farklılıklar her geçen yıl artmaktadır. Devletin eğitim harcamalarına yaptığı katkı yıllar içinde istikrarlı bir şekilde azalırken, hane halkının cebinden yaptığı eğitim harcamalarının payı artmaya devam etmektedir.

"ÖĞRETMENLER PARA İLİŞKİSİNE GİRMEK ZORUNDA BIRAKILMAKTADIR"

Türkiye'de eğitim kurumlarının büyük bölümünün mülkiyeti hala devlete ait olmasına rağmen, eğitim kurumlarında verilen hizmetlerin önemli bir bölümü geçtiğimiz yıllar içinde adım adım ticarileştirilmiş ve özelleştirilmiştir. Eğitimde yaşanan ticarileştirme ve özelleştirme uygulamaları, kimi zaman açık, ama çoğunlukla gizli olarak yapılmıştır. Bir taraftan eğitimin büyük bir bölümü zamanla birer 'ticari işletme' haline getirilen devlet okullarında sürdürülürken, diğer yandan eğitimin kamusal finansmanının tasfiye edilmesi yoluyla yoksul halkın eğitim finansmanı içindeki payı sürekli artmıştır. Ülkemizde okulların önemli bir bölümü ciddi anlamda ödenek sıkıntısı çekerken, bakanlığın okullara ihtiyacı kadar ödenek ayırmaması nedeniyle, okulların pek çok ihtiyacı öğrencilerden düzenli olarak toplanan aidatlar, bağışlar ve okulların ticari faaliyetlerinden karşılanmaktadır. Eğitime bütçeden yeterli pay ayrılmaması ve okullara gönderilen ödeneklerin zorunlu harcamalara bile yetmemesi, okulların altyapı sorunları ve fiziki donanım eksikliklerinin sürekli artmasına neden olmaktadır. Devlet okulları yıllardır adeta kaynak yaratmaya zorlanarak, öğretmenler ise öğrenci ve velileri ile 'satıcı-müşteri' ilişkisi gibi para ilişkisine girmek zorunda bırakılmaktadır.

"YETERLİ ÖDENEK AKTARILMADIĞI İÇİN İDARELER BAĞIŞ ALMAYA MECBUR BIRAKILIYOR"

MEB verilerine göre derslik başına düşen öğrenci sayısı gerçekte olduğundan düşük gösterilmesine rağmen, özellikle yoksul emekçi mahallelerinde Türkiye ortalamasının çok üzerinde kalabalık sınıf sorunu yaşanmaktadır. Okulların fiziki donanımı, en temel eğitim araç gereçlerinin olup olmaması, okulda öğrencilerden para toplanıp toplanmamasına göre değişiklik göstermektedir. Eğitim bütçesinin dışında oluşturulan fiili okul bütçelerinin tamamına yakını öğrencilerden çeşitli adlar altında toplanan aidatlar, okullarda yapılan kermesler, okul salonlarının şirketlere kiraya verilmesi, bazı okul salonlarının düğün, nişan ve benzeri 'sosyal etkinlikler' için kiralanması, okul bahçelerinin otopark yapılması vb. gibi etkinliklerden karşılanmaktadır. MEB okullara ihtiyacı kadar ödenek göndermeyerek bir anlamda 'kendi kaynağınızı kendiniz yaratın' demektedir. Okullara temizlik personeli, güvenlik, kırtasiye malzemelerinin temini için yeterli ödenek aktarılmadığı için idare ve okul aile birlikleri 'bağış' almaya mecbur bırakılmakta, bu durum da öğrenci velilerini ciddi anlamda zorlamaktadır.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİ AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR"

MEB bütçesinin büyük bölümünün personel harcamalarına ayrılmış olması, eğitim emekçilerinin geçim sıkıntısı çekmediği anlamına gelmemektedir. Hükümet yıllardır bütçeden en çok payı eğitime ayırdıklarını iddia etse de yüz binlerce eğitim emekçisi yıllardır açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir yaşam sürdürmektedir. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin aldığı maaş ABD doları bazında 10 yıl önceki seviyenin gerisindedir. 2014 yılında öğretmen maaşıyla 942 ABD doları alınabiliyorken bugün 795 ABD doları alınabilmektedir. 10 yıl önce maaşıyla 14 çeyrek altın alabilen bir öğretmen, bugün maaşıyla 7 çeyrek altın alabilmektedir. Çeyrek altın üzerinden bakıldığında eğitim emekçileri geçtiğimiz 10 yılda yarı yarıya yoksullaşmıştır. Eğitim-öğretim sürecinin emektarları olan yardımcı hizmetliler, memurlar, idari ve teknik personel açısından bakıldığında durum çok daha vahim boyutlardadır.

"EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARI YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDE BELİRLENSİN"

Eğitim emekçileri, özellikle büyükşehirlerde yüksek kiralar nedeniyle ciddi anlamda barınma sorunu yaşamakta, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle sağlıklı beslenememektedir. Faturalarımıza yansıyan gerçek enflasyon, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayat pahalılığı resmi enflasyonun çok üzerindedir. Yıllardır geçimlerini büyük ölçüde borçlanarak sürdüren, kredi ve borç batağına saplanan toplumun geniş kesimleri gibi, eğitim ve bilim emekçileri de yaşanan ekonomik dalgalanmadan fazlasıyla etkilenmektedir. Bunun için eğitime ayrılan bütçenin en az iki kat arttırılmasını ve maaşlarımızın yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesini talep ediyoruz"

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, basın açıklamasının sonunda 2024 yılı MEB bütçesinden taleplerini şöyle sıraladı: