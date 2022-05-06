Efes Selçuk Hıdırellez coşkusunu İsabey Mahallesi'nde yaşadı

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı etkinlik neşe içinde geçti.

Başkan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.Efes Selçuk'un Hıdırellez'ini kutlayan Başkan Ceritoğlu Sengel; "Baharı en güzel şekliyle karşılayalım. Sağlığımız yerinde olsun. Bereketimiz bol olsun. Hepimizin birlik ve beraberliği yerinde olsun ki; bizi hiçbir şey yıldıramasın" dedi.

Baharın müjdesini Hıdırellez'in coşkuyla yaşamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren İsabey Mahallesi'nde yer alan etkinlik alanını doldurdular. Hıdırellez ateşi üzerinden atlayan ve dilek tutan her yaştan Efes Selçuk'lu şarkılar eşliğinde eğlendi.

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