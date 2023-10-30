Efeler Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, 2019 yılından bu yana il genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için parke yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıyor.

Efeler Belediyesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren çalışma arkadaşlarıyla yürüttüğü koordineli faaliyetler ile kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Efeler halkının ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Efeler'in yollarında attığı her adımı keyifli hale getirmek için çalışıyor.

Efeler Belediyesi 2019 yılından bu yana; 700 bin metrekare yeni parke yol ve kaldırım imalatı, 409 kilometre yeni ham yol açma çalışması, 755 bin metrekare yol tesviye, reglaj ve söküm çalışması ile 327 bin 565 metrelik alanda ise bordür döşeme, 56 kilometre satıh asfalt kaplama ve 3 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması, 110 bin metre yağmur oluğu çekme imalatı ve 1.3 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu çalışmalarını tamamladı.

55 bin metrekarelik parke yol ve kaldırım çalışmasının ise yılsonuna kadar devam edeceği bildirildi. - AYDIN