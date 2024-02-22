Edremit'te firari hükümlüler yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Arife U. ve Ali G, işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan istihbarat çalışmalarında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arife U. ve Ali G'nin ilçede saklandıkları belirlendi.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.