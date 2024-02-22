Üye Girişi
Haberler

Edremit'te firari hükümlüler yakalandı

Güncelleme:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Arife U. ve Ali G, işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan istihbarat çalışmalarında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arife U. ve Ali G'nin ilçede saklandıkları belirlendi.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından Burhaniye Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title