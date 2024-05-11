Edremit'te firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, hakkında "kasten yaralama" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (53) yakalandı.
Y.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.