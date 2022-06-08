Edremit Belediye Başkanı Arslan'ı darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler

Balıkesir'de Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı makamında darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mecit T, işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burnundan operasyon geçiren Belediye Başkanı Arslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arslan'dan yazılı açıklama

Belediye Başkanı Arslan, yazılı açıklamayla, operasyonu gerçekleştiren Edremit Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Yanımızda olan, geçmiş olsun dileklerini ileten, saldırıyı kınayan herkese tüm samimiyetimle teşekkür ediyorum. Hiçbir şantaj, tehdit veya saldırının bizi Edremit halkının haklarını, menfaatini gözetmekten alıkoyamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T, tarafından darbedilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.