Edirne Valisi Yunus Sezer, Yaşlılarla İftarda Buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, 18-24 Mart Yaşlılar Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında Vali Sezer, yaşlılarla sohbet etti. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Sezer, kendilerine uzun ve sağlıklı ömür diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 18-24 Mart Yaşlılar Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.
Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında Vali Sezer, yaşlılarla sohbet etti.
Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Sezer, kendilerine uzun ve sağlıklı ömür diledi.