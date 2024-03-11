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Edirne Valisi Yunus Sezer İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü kutladı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sezer mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ölümsüzleştiren eşsiz bir eser olduğunu vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, devletin ve milletin bağımsızlığının, Türk milletinin onurlu mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Türk halkının 7'den 70'e her ferdiyle topyekün zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için destansı bir mücadele verirken, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da Türk milletinin, cesaretini ve milli mücadele ruhunu İstiklal Marşı'nı yazarak tüm dünyaya anlattığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini ölümsüzleştiren, ortak düşünce ve değerlerde buluşturan eşsiz bir eserdir. Bundan dolayıdır ki, İstiklal Marşı'nı şair, mütefekkir ve vatansever kimliğiyle yazan Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü ve zorluğunu ifade etmiştir. Bu düşüncelerle, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal kahramanlarımızı bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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