Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Sezer, İl Özel İdaresinin çok amaçlı salonunda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin ilçe ve köylerdeki sorunları iletme konusunda güzel çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Yerel seçimlerle birlikte İl Genel Meclisinde görev değişimi olacağını belirten Sezer, "Yeni dönemde bir önceki döneme göre daha güzel hizmetleri yapma imkanını elde ederiz. Her şeyden önce geçtiğimiz dönemde vermiş olduğunuz hizmet için ilimize hizmet noktasında yapmış olduğunuz çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Sezer, kentte önemli çalışmaların başlatıldığına da değindi.

Köylerde altyapı, sıcak asfalt ve içme suyuna erişime ilişkin hedefler koyduklarını anlatan Sezer, "Hedefleri 2 yıl içerisinde tamamlamamız gerekiyor. İlimiz adeta bir müze. Bu müzenin gerçek değerini bulması tarihi yapıların restore edilmesi ve Saros Körfezi gibi birçok tabiat harikamız var. Bunların altyapısının yapılması ve turizme kazandırılması noktasında çalışacağımız ve yapacağımız çok yol olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Türkiye'deki 51 İl Özel İdaresi arasında ilk 3'te yer aldıklarını ifade etti.

Görev süresi boyunca kente, ilçelere ve köylere değer katan işler yaptıklarını aktaran Geçmiş, seçimden sonra görev başlayacak yeni üyelere de başarı diledi.

Toplantıda, İl Genel Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, CHP Grup Başkanvekili Şenol Kılıç da birer konuşma yaptı.

Sezer toplantının ardından İl Genel Meclisi üyeleri Çiğdem Gegeoğlu ve Melek Uzgör'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil hediye etti.