Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonunu inceledi

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonu süren Gazi Mihal Hamamı'nda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin 15. yüzyıl eserlerinden Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarihi hamamı ziyaret eden Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer'e ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.