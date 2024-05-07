Edirne Valisi Trafik Kazalarıyla İlgili Uyardı

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki trafik kazalarının nedenleri arasında dikkat eksikliği ve alkollü araç kullanımının öne çıktığını belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları alkollü araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Sezer, Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Belediyesi, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerince kurulan standı gezdi, kullanılan ekipmanları inceledi.

Alkol simülasyon gözlüğünü takarak dubaların arasında oluşturulan parkuru tamamlayan Sezer, gözlük takılıyken her şeyi çift gördüğünü, alkollü araç kullanmanın kazaya davetiye çıkardığını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki trafik yoğunluğunun sınır şehri ve şehrin turizm destinasyonu olması nedeniyle yaz aylarında artış gösterdiğini söyledi.

Yolların altyapısının iyileştirmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için tüm kurumların gerekli çalışmaları yaptığını belirten Sezer, trafik kazalarında il genelinde bir önceki aya göre göre yüzde 20 artış olduğunu ifade etti.

Sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Sezer, şunları söyledi:

"İlimizde özellikle dikkat eksikliğinden kaynaklanan kazalar çok fazla. İkincisi de özellikle yaralamalı kazalarda alkollü araç kullanımı yoğunlukta. Bu noktada kurallar belli. Alkollü araç kullanılmaması gerekiyor. Sürücü alkollüyse bir taksiyle evine gitsin ya da bir yakınını çağırsın. Ama o şekilde araç kullanarak hem kendi canını hem de insanların canını tehlikeye atmasınlar. Bir diğer konu da motosiklet. Geçen sene de bir basın mensubumuzu ben ilk geldiğim zamanlarda kaybettik. Bisiklet ve motosiklet kullanırken de kaskı mutlaka kullanalım."

Trafiğe kapalı alanlarda motosiklet denetimleri artacak

Sezer, araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanımını önlemek için denetimleri artıracaklarını dile getirdi.

Araç trafiğine kapalı alanlarda motosiklet kullanımının yayaların canını tehlikeye attığını aktaran Sezer, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Saraçlar Caddesi. Selimiye'nin arka tarafı, ön tarafı buralarda da uygulama yapacak arkadaşlar. Bu yazı da yoğun tedbirlerle beraber atlatalım diye düşünüyoruz. Bir taraftan da sahil bölgesinde araç ve insan trafiği her gün artacak. Orayla ilgili de ilave trafik tedbirleri alıyoruz. Trafik ekiplerimizi artırdık. Altmışa yakın trafik ekip sayısı olacak il genelinde sahada. Kara yollarında da özellikle levha ve uyarıcı işaretler noktasında da kör noktaların tamamında tedbir alıyoruz. Kazasız bir yıl diliyoruz."

Sezer, ardından Selimiye Meydanı'nda trafik ekiplerinin motosiklet denetimine katıldı.

Kask ve reflektörlü kullanan sürücülere teşekkür eden Sezer, yeleği olmayan sürücülere de yelek verdi.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, il Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna da katıldı.