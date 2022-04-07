Edirne Valisi Canalp, Romanların zengin kültürleriyle topluma katkı sağladığını belirtti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Romanların kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle topluma katkı sağladığını bildirdi.

Vali Canalp, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Roman sorunlarının tartışıldığı, korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul edilen 8 Nisan Günü'nün başta eğitim, istihdam ve iskan sorunları olmak üzere; Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla ülkemizde "Romanlar Günü" olarak kutlanmasına karar verildiğini anımsattı.

Edirne'de Roman vatandaşların sorunlarının ve çözüm çalışmalarının en üst düzeyde ele alındığını ve bu konuda çeşitli projeler hayata geçirildiğini vurgulayan Canalp, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlarımızın iş birliği ile eğitimden sağlığa, meslek edindirme kurslarından sosyal desteklere kadar birçok çalışma ve proje uygulamaya konulmuştur. Edirne Valiliğimizin koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla her türlü ayrımcılıkla mücadele ve bu kapsamda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlere iş birliği içinde büyük hassasiyetle devam edilmektedir.

Serhat şehri Edirne'miz tarih boyunca farklılıkların huzur ve güven içinde yaşadığı, birlikte yaşama kültürünü geliştirdiği örnek bir şehirdir. Edirneliler yardımlaşma, dayanışma konusunda şehir tarihine uygun olarak ön saflarda yer almıştır. Romanlar, yaşadıkları her ülkede toplumun renkli bir parçasını oluşturmuşlardır. Türkiye coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Romanlar, kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle toplumumuza katkılar sağlamıştır."

Canalp tarih boyunca milletin ayrılmaz parçası, renkli kültürleri ile Türkiye'nin neşesi Romanların günlerini kutladığını belirtti.