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Edirne hazan renklerine büründü

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Osmanlı İmparatorluğu'nun eski payitahtı Edirne'de hazan mevsimi olarak da anılan sonbaharın renkleri hakim oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun eski payitahtı Edirne'de hazan mevsimi olarak da anılan sonbaharın renkleri hakim oldu.

Güz mevsiminde yaprakları sararan, gövdeleri ve dallarıyla rengarenk tonlara bürünen Meriç Nehri etrafındaki ağaçlar, kentin eşsiz güzelliklerine güzellik kattı.

Karaağaç Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak işlev gören eski gar ve önündeki kara trenin çevresi, açık bir film platosunu andıran tarihi kentin ziyaretçilerine sonbahar renklerini sunuyor.

Ağaç yoğunluğu ve bitki örtüsüyle öne çıkan Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisi de sonbaharın sarı ve kahverengi tonları ile kent sakinlerinin yanı sıra turistler için bir çekim alanı oluşturuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmanlı Devleti Meriç Nehri Edirne Sanat Doğa Güncel Haberler

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