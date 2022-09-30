Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ilçeye bağlı Yağcılı köyünde yaşayan şehit ailesiyle bir araya geldi.

Şehit Alışkan'a Allah'tan rahmet dileyen Kaya, şehit ailelerine minnettar olduklarını, devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

MHP İl Teşkilatı Uzunköprü'de esnafı ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki partililer, Uzunköprü'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sıkıntılarını dinlediklerini belirtti.

Seçim çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tercan, "MHP olarak adım adım, karış karış sahada Uzunköprü halkı ile buluşup, dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. Uzunköprü esnafı MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sonuna kadar sahip çıkıyor. Gösterilen ilgi, lütfedilen güler yüz bizi ziyadesiyle mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Oda üyeleri için indirim anlaşması

Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Odası başkanı Harun Özen, kentteki bir un fabrikasıyla indirimli un anlaşması yapıldığını bildirdi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, oda üyelerine yönelik olarak yapılan anlaşmanın 31 Ekim tarihine kadar geçerli olduğunu fiyatların aylık olarak düzenleneceğini belirtti.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Özen, üyelerin yararına olacak çalışmaların süreceğini kaydetti.