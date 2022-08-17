Edirne gündem haberi | Edirne'deki tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi çiftçilere 'örnek' olacak

Edirne'de, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurduğu deneme bahçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirilerek çiftçilere örnek olunması amaçlanıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki yerleşkesinde Trakya Kalkınma Ajansının desteğiyle 10 dekarlık alanda kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 60 tür yetiştiriliyor.

Adaçayı, kekik, biberiye ve safran gibi bitkiler deneme bahçesinde yetiştirilerek bölgeye adaptasyonu ve verimliliği test ediliyor.

İlaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan yüksek getirili bitkilerin bölgede üretiminin yaygınlaştırılarak çiftçilere gelir sağlanması hedefleniyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bahçenin oluşturulması için çalışmalara 2019'da başlandığını ve bitkilerin gelişimiyle bahçeden örnek ürünler elde edildiğini söyledi.

Bahçede tek yıllık bitki çeşitlerinin yanında çok yıllık türlerin olduğunu belirten Tülek, "Bu bitkilerin bir bölümü çalı formunda bir bölümü ise ağaç formunda olan çeşitler. Bunların arasında bölgemiz için ön plana çıkan bitkilerden safran, adaçayı, kekik, gülhatmi, tarhun otu, sarı kantaron, biberiye, aronya ve mürver gibi çok farklı bitkiler bulunuyor. " dedi.

Katma değeri yüksek bitkilerin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin bölge genelinde yaygınlaşmasını istediklerini ifade etti.

Bahçede ekimi yapılan türlerin bölgenin iklim ve toprak yapısına uygunluğunun incelendiğini dile getiren Tülek, "Biz öncelikle bölgemizde mevcut türlerin adaptasyon kabiliyetini görmek istiyoruz. Amacımız, burada üreticilerimize, kıymetli çiftçilerimize model olmak. Bundan sonraki aşamalarda çiftçilerimizin bu üretim işlemlerini yaparak katma değer yaratmaları ve gelir düzeylerini yükseltmeleri." diye konuştu.

Tülek, bahçedeki bitki çeşitliliğini artırmak için Türkiye'de diğer enstitüler ve Bulgaristan'da bulunan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Genetik materyal ve çeşitlilik noktasında sıkıntı yaşamadıklarını belirten Tülek, bölgeye uyum sağlayacak türlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bölgede üretilen bitkilere alternatif çeşitler eklemeyi amaçladıklarını dile getiren Tülek, şunları kaydetti:

"Bu bitki türlerinin içinde yoğun emek isteyen çeşitler var ama gelir anlamında bakıldığında birim alandan daha yüksek gelir getirisi söz konusu. Bölgemizde özellikle küçük aile işletmelerinde bu işin verimli olarak yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da üretim yapmak isteyen ve müracaat eden birçok üreticimiz var. Edirne Valiliği uhdesinde Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle 2019 yılında başlayan çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de burada birçok bitkinin potansiyelini görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalıştaylar ve değişik organizasyonlarla çiftçilerimizi buraya davet edip onların bu çalışmaları görmesini ve uygulamaya geçmelerini amaçlıyoruz."