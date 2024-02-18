Edirne'de Yağışlar Buğday Üretimine Katkı Sağladı

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlar buğdayın gelişimine katkı sağladı.

Kış kuraklığının yaşandığı kentte son bir haftada aralıklarla etkisini gösteren sağanak, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, yağışların ihtiyaç duyulan dönemde geldiğini söyledi.

Suyun tarımsal üretim açısından çok önemli olduğunu belirten Arabacı, "Buğday ekim sürecinin ardından kasım ve aralık aylarında metrekareye ortalama 190 kilogram yağış almıştık. Tabi ocak ayı, kış dönemini baz aldığımızda kurak geçti ancak son günlerdeki yağışlarla topraklarımız suyla buluştu." dedi.

Arabacı, etkili olan yağışlarla kuraklık stresinin ortadan kalktığını dile getirdi.

Yağışların üreticiyi memnun ettiğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz hava durumunu takip ediyor. Buna göre yağış öncesi gübrelemesini yaptı. Çünkü tam gübre atma dönemiydi. Bu dönemde yağmur bekliyorduk. Buğdayın gelişimi açısından çok güzel bir ortam oluştu. Genel olarak kış yağışlarının bol olmasını ve taban suyunun dolmasını istiyoruz yaz döneminde yaşanabilecek kuraklığa karşı sıkıntı yaşamamak için. Bu gelen yağışlar bizi sevindirdi, inşallah böyle devam eder ve ürünlerimizin gelişimi güzel olur. Üreticilerimiz de emeğinin karşılığını alır."