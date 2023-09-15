Edirne'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Tarihi Eserler de Ele Geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda bir evde uyuşturucu maddelerin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirdi. Operasyon sonucunda T.A. gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla baskın yaptığı evde uyuşturucunun yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla T.A'nın evine baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1 gram metemfetamin, 1 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 çatal, yüzük ile 27 sikke bulundu.

T.A. gözaltına alındı.

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