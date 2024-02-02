Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 45 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap, bir miktar para ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.